$6 000 с уклониста за фальшивый диагноз: в Киеве будут судить заведующего психиатрическим отделением

Врач помогал мужчинам получать фиктивные группы инвалидности.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц по факту получения неправомерной выгоды за предоставление мужчинам призывного возраста фиктивных справок о лечении на стационаре психиатрического отделения, что впоследствии становилось основанием для установления группы инвалидности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, врач оформлял фиктивное пребывание пациентов на стационаре. Впоследствии мужчины должны были говорить, что лечением им не помогло, и они все еще находятся в подавленном состоянии.

В дальнейшем все данные направлялись для предоставления заключения МСЭК и получения мужем группы инвалидности, что позволяло избежать призыва на военную службу и уехать за пределы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила 6 тыс. долларов США из «пациента».

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