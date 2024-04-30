Практика судов
  1. В Украине

$6 000 с уклониста за фальшивый диагноз: в Киеве будут судить заведующего психиатрическим отделением

21:22, 30 апреля 2024
Врач помогал мужчинам получать фиктивные группы инвалидности.
$6 000 с уклониста за фальшивый диагноз: в Киеве будут судить заведующего психиатрическим отделением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц по факту получения неправомерной выгоды за предоставление мужчинам призывного возраста фиктивных справок о лечении на стационаре психиатрического отделения, что впоследствии становилось основанием для установления группы инвалидности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, врач оформлял фиктивное пребывание пациентов на стационаре. Впоследствии мужчины должны были говорить, что лечением им не помогло, и они все еще находятся в подавленном состоянии.

В дальнейшем все данные направлялись для предоставления заключения МСЭК и получения мужем группы инвалидности, что позволяло избежать призыва на военную службу и уехать за пределы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила 6 тыс. долларов США из «пациента».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Не менее 7100 грн: Кабмин повысил минимальные размеры должностных окладов в органах местного самоуправления

С этой целью внесены изменения в постановление Правительства об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Кабмин передал Госспецсвязи 15,5 млрд грн для закупки специальной техники и оборудования

Кабмин решил направить остаток средств на сумму почти 15,5 млрд грн, образовавшийся на начало года, в Госспецсвязь.

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ

30 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции Право ТВ по теме «Развод во время войны. Что следует знать о превентивных брачных мерах? Как выгодно разделить имущество и оформить алименты? Каких ошибок следует избегать?»

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду