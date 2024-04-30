«Они такие же граждане Украины, как и другие», — в Закарпатском ТЦК прокомментировали ситуацию с мобилизацией водителей грузовиков

В Закарпатском ТЦК заявили, что при осмотре документов на КПП не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, а система «Шлях» не имеет ничего общего с военным учетом.

Как известно, украинские международные перевозчики сообщили о случаях "снятия" водителей с грузовиков на Закарпатье, которые возвращались в Украину из-за границы. По их словам, представители ТЦК якобы останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в центры комплектования. Если водители отказываются, то их якобы доставляют насильно.

В ответ в Закарпатском ОТЦК заявили, что водители грузовиков такие же граждане Украины, как и другие, а система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом.

"Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с Отметкой о снятии с военного учета Или документ о надлежащем оформленном бронировании", - отметили в ТЦК.

Также там подтвердили, что гражданам, не имеющим при себе военно-учетных документов при проверке на контрольно-пропускных пунктах, предлагают проехать в ТЦК для уточнения данных. В настоящее время их авто остаются под наблюдением правоохранителей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

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