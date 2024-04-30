Перевозчики бьют тревогу: работники ТЦК забирают водителей фур с международных рейсов

Водителей фур останавливают и предлагают обратиться в ТЦК.

Источник фото: fakty.com.ua

Украинские международные перевозчики обращают внимание на серьезную проблему, которая связана с возвращением водителей на родную землю. Согласно сообщению Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП), представители ТЦК и СП отказываются соблюдать закон, снимая водителей прямо с рейсов и забирая их силой в центры комплектования.

Водителей не только останавливают на дороге, но и предлагают им "заехать" в ТЦК. Иначе, им грозит принудительная доставка. Водителей, которые отказываются от этого предложения, принуждают силой. После чего их забирают к местам прохождения военно-врачебной комиссии и учебных центров.

Согласно показаниям перевозчиков, водителей заставляют подписывать документы по мобилизации, а затем отправляют на обучение на полигон возле Ровно.

После этого связь с водителями почти прекращается, а их автомобили остаются на пути, пока другие водители не уберут их. Такая ситуация недопустима для бизнеса, где каждая машина и водитель важны для обеспечения работы.

Президент АсМАП Леонид Костюченко обратился с официальным обращением к министру обороны и министру инфраструктуры, призвав к обсуждению этой проблемы. Его слова свидетельствуют о том, что такие действия нарушают не только права водителей, но и принцип безопасности на дороге, что недопустимо в современном мире автоперевозок.

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