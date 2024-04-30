Перевізники б'ють на сполох: працівники ТЦК забирають водіїв фур із міжнародних рейсів

Водіїв фур зупиняють та пропонують звернутися до ТЦК.

Джерело фото: fakty.com.ua

Українські міжнародні перевізники звертають увагу на серйозну проблему, яка пов'язана з поверненням водіїв на рідну землю. Згідно з повідомленням Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП), представники ТЦК та СП відмовляються дотримуватися закону, знімаючи водіїв прямо з рейсів та забираючи їх силоміць до центрів комплектування.

Водіїв не лише зупиняють на дорозі, але й пропонують їм «заїхати» до ТЦК. Інакше, їм загрожує примусова доставка. Водіїв, які відмовляються від цієї пропозиції, примушують силою. Після чого їх забирають до місць проходження військово-лікарської комісії та навчальних центрів.

Відповідно до свідчень перевізників, водіїв змушують підписувати документи щодо мобілізації, а потім відправляють на навчання на полігон біля Рівного.

Після цього зв'язок з водіями майже припиняється, а їхні автомобілі залишаються на шляху, доки інші водії не приберуть їх. Така ситуація неприпустима для бізнесу, де кожна машина та водій важливі для забезпечення роботи.

Президент АсМАП Леонід Костюченко звернувся з офіційним зверненням до міністра оборони та міністра інфраструктури, закликавши до обговорення цієї проблеми. Його слова свідчать про те, що такі дії порушують не лише права водіїв, але і принцип безпеки на дорозі, що є неприпустимим у сучасному світі автоперевезень.

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