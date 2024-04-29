Що робити роботодавцю, якщо працівник після неоплачуваної відпустки у 90 днів не стає до роботи

Якщо працівник відмовляється оформити відпустку без збереження зарплати та звільнятися, відсутність працівника на робочому місті табелюється позначкою «НЗ» (неявки з не­з’ясо­ва­них причин) до вирішення питання.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що робити, якщо працівник, який виїхав за межі території України, по закінченню 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати не стає до роботи.

Працівник, який використав 90 календарних днів відпустки на підставі ч. 4 ст. 12 Закону №2136 та не готовий повернутися до роботи, може оформити інші види відпусток без збереження зарплати або звільнитися, наприклад, за власним бажанням чи за угодою сторін.

Якщо працівник відмовляється оформити відпустку без збереження зарплати та звільнятися, відсутність працівника на робочому місті табелюється позначкою «НЗ» (неявки з не­з’ясо­ва­них причин) до вирішення питання.

У випадку якщо після завершення відпустки без збереження зарплати за цією підставою працівник не вийшов на зв’язок із роботодавцем і не повідомив про свої подальші дії, то в Табелі обліку використання робочого часу проставляється відмітка «НЗ».

Водночас відповідно п. 8-3 ст. 36 КЗпП відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль є підставами припинення трудового договору.

Зазначається, що відсутність працівника, обумовлена необхідністю збереження життя та здоров’я таких працівників та їхніх сімей, вважається як відсутність на роботі з поважних причин.

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