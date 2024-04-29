Розтрата майже 3 млн грн на ремонті доріг: в Ужгороді спеціалісту з технагляду повідомлено про підозру

Встановлено, що підозрюваний у змові з директором будівельного підприємства налагодили схему зловживань із бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг в Ужгороді.

В Ужгороді спеціалісту з технічного нагляду повідомлено про підозру за фактом розтрати майже 3 млн грн на ремонті доріг. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури спеціалісту з технічного нагляду Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб у великих та особливо великих розмірах, а також службовому підробленні (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний у змові з директором будівельного підприємства налагодили схему зловживань із бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг в Ужгороді.

Так, влітку 2022 року підрядник уклав із комунальним підприємством міськради ряд договорів на проведення поточного ремонту чотирьох вулиць в обласному центрі. Загальна вартість робіт становила майже 3,7 млн грн.

Після завершення робіт спеціаліст із технагляду підписав і затвердив документацію із внесеними до неї даними, що не відповідають дійсності. Обсяги та вартість робіт були завищені, а збитки комунальному підприємству міськради склали 2,9 млн грн.

Тобто близько 80% від суми, виділеної на аварійні, відновлювані роботи та експлуатаційне утримання місцевих доріг, підозрюваний розтратив на користь підрядного товариства. Останньому правоохоронці раніше також вручили повідомлення про підозру.

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