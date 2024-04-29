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Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

17:40, 29 квітня 2024
Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.
Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження №11223. Як зазначає Уряд, він спрямований на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах.
Проектом Закону пропонується внести зміни до КПК, зокрема:

  • внести до статей 281, 282 та 335 зміни, що спрямовані на усунення недоліків процесуального регулювання оголошення особи у міжнародний розшук, оскільки у законодавстві відсутнє визначення поняття «міжнародний розшук», що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції.

Запропоновані зміни дозволять нормативно і процесуально визначити момент початку міжнародного розшуку;

  • внести до частини першої статті 541 та статті 542 зміни, що мають на меті створення правової підстави для співробітництва з Прокуратурою Європейського Союзу завдяки поширенню змісту поняття «запитуюча сторона», крім іноземної держави, також на орган чи установу міжнародної організації, уповноважені здійснювати кримінальне провадження;
  • внести зміни до статей 282 і 335 в частині відновлення досудового розслідування та зупинення судового провадження, що спрямовані на уточнення підстав для відповідних процесуальних дій у разі вжиття заходів у межах міжнародного співробітництва, передбачених розділом ІХ та/або розділом ІХ-2 КПК (наприклад, надсилання запиту про міжнародну правову допомогу, про видачу чи про проведення інших процесуальних дій тощо та отримання результатів виконання таких запитів);
  • внести зміни до статей 584, 589 та доповнити КПК статтею 590-1, які спрямовані на удосконалення нормативного врегулювання процесуальних питань, пов’язаних з видачею особи (екcтрадицією);
  • внести до статей 595, 598 та 599 зміни, що спрямовані на удосконалення процедури перейняття кримінального провадження;
  • внести до статей 537, 539, 602, 603, 606, 609, 610 та 612 зміни, що мають на меті удосконалення процедури вирішення питань про передачу засуджених осіб та про виконання вироків судів іноземних держав в Україні та вироку суду України за кордоном;
  • доповнити КПК новою статтею 604-1, яка має на меті усунути прогалину та врегулювати порядок розгляду запиту іноземної держави про розподіл або повернення конфіскованого майна, а також створити правові підстави для звернення суду України з таким запитом до компетентного органу іноземної держави
  • внести зміни до статей 164, 535, 557, 562, а також доповнити КПК статтею 545-1, які реалізують висновки і зауваження, що містяться у Звіті за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) і мають на меті усунення невідповідності законодавства України рекомендаціям FATF (Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму), що визначають стандарти у сфері міжнародного співробітництва у кримінальних справах та з питань протидії відмиванню коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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