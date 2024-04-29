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Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

17:40, 29 апреля 2024
Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.
Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс о международном сотрудничестве во время уголовного производства №11223. Как отмечает Правительство, оно направлено на усовершенствование механизмов международного сотрудничества по уголовным делам.

Проектом Закона предлагается внести изменения в УПК, в частности:

  • внести в статьи 281, 282 и 335 изменения, направленные на устранение недостатков процессуального регулирования объявления лица в международный розыск, поскольку в законодательстве отсутствует определение понятия «международный розыск», влияющее на эффективность международного сотрудничества с целью применения процедуры экстрадиции.

Предложенные изменения позволят нормативно и процессуально определить момент начала международного розыска;

  • внести в часть первой статьи 541 и статьи 542 изменения, направленные на создание правового основания для сотрудничества с Прокуратурой Европейского Союза благодаря распространению содержания понятия «запрашивающая сторона», кроме иностранного государства, также на орган или учреждение международной организации, уполномоченные осуществлять уголовное производство;
  • внести изменения в статьи 282 и 335 в части возобновления досудебного расследования и остановки судебного производства, направленные на уточнение оснований для соответствующих процессуальных действий в случае принятия мер в рамках международного сотрудничества, предусмотренных разделом IX и/или разделом IX-2 УПК (например, отправка запроса о международной правовой помощи, о выдаче или о проведении других процессуальных действий и т.п. и получение результатов выполнения таких запросов);
  • внести изменения в статьи 584, 589 и дополнить УПК статьей 590-1, направленные на усовершенствование нормативного урегулирования процессуальных вопросов, связанных с выдачей лица (экстрадицией);
  • внести в статьи 595, 598 и 599 изменения, направленные на усовершенствование процедуры перенятия уголовного производства;
  • внести в статьи 537, 539, 602, 603, 606, 609, 610 и 612 изменения, имеющие целью усовершенствование процедуры решения вопросов о передаче осужденных лиц и о исполнении приговоров судов иностранных государств в Украине и приговора суда Украины за границей;
  • дополнить УПК новой статьей 604-1, с целью устранить пробел и урегулировать порядок рассмотрения запроса иностранного государства о распределении или возврате конфискованного имущества, а также создать правовые основания для обращения суда Украины с таким запросом в компетентный орган иностранного государства
  • внести изменения в статьи 164, 535, 557, 562, а также дополнить УПК статьей 545-1, реализующие выводы и замечания, содержащиеся в Отчете по результатам 5-го раунда взаимной оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия цели устранения несоответствия законодательства Украины рекомендациям FATF (Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма), определяющих стандарты в сфере международного сотрудничества по уголовным делам и по вопросам противодействия отмыванию средств.

Автор: Наталья Мамченко

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Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.

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