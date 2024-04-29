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98-летняя женщина прошла пешком 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Донецкой области, видео

23:15, 29 апреля 2024
98-летняя Лидия Степановна прошла часть фронтовой линии под обстрелами – всего женщина преодолела более 10 километров.
98-летняя женщина прошла пешком 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Донецкой области, видео
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98-летняя женщина прошла пешком 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Очеретино Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции региона.

Лидия Степановна под обстрелами преодолела около 10 км, чтобы добраться до украинской территории.

Дом, который жительница поселка Очеретино строила собственными руками, разрушили оккупанты, а ее родные получили ранения. Она решила добраться до свободной украинской территории — шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, «засыпала». Женщина держалась на двух палках и на характере. В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.

К вечеру пенсионерку заметили военные, которые передали ее «Белым ангелам» — подразделению Нацполиции, которое занимается эвакуацией гражданских из прифронтовых районов. Они увезли Лидию Степановну в приют для эвакуированных, ей оказали всю необходимую помощь.

В полиции отметили, что Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

«Я эту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась налегке. Но я своей Украиной на ногах вышла», – рассказала пенсионерка.

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