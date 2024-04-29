В Украине планируют повысить требования к проектной документации на строительство: что изменится

По словам Елены Шуляк, главными пунктами станет цифровизация и автоматизация процессов, связанных с проверкой проектной документации, которая будет происходить в ЕГЭССБ.

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Улучшение процесса строительства в Украине приближается: согласно законопроекту, требования к проектной документации на строительство планируют значительно повысить. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елены Шуляк, норма о повышении требований к проектной документации уже включена в законопроект об основных принципах восстановления, который был представлен в апреле.

Согласно этому законопроекту, строительная документация должна соответствовать требованиям градостроительной документации, назначению земельного участка и ограничений в использовании земель, а также соблюдать законодательство, строительные нормы и национальные стандарты. Важным этапом станет цифровизация и автоматизация процессов, связанных с проверкой проектной документации, которая будет происходить в ЕДЕССБ.

Так, основаниями для автоматического отказа во внесении проектной документации в ЕДЕССБ будут:

Недействительность, или несоответствие квалификационных сертификатов исполнителей;

Превышение предельно допустимой высоты объекта;

Отсутствие в составе проектной документации раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты;

Невнесенные или неполные сведения, недействительные документы и тому подобное.

В частности, для объектов жилого и общественного назначения, проектная документация будет разрабатываться архитектором, а для линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры - инженером-проектировщиком. Процесс разработки будет осуществляться с соблюдением требований градостроительной документации и других нормативных актов.

Особое внимание будет уделяться автоматической проверке документации в ЕГЭССБ, а также установлению оснований для отказа во внесении проектной документации в систему. Новые нормы предусматривают введение обязательной экспертизы для объектов класса последствий СС1 и в случае строительства с использованием бюджетных средств стоимостью более 1 млн гривен.

Елена Шуляк также подчеркнула, что согласно законопроекту будет проверяться соответствие застройки целевому назначению земельного участка в соответствии со специальным классификатором, отсутствие у объекта статуса памятника культурного наследия или только что выявленного объекта культурного наследия, а также соответствие ограничениям в использовании земель, в частности:

Предусмотренных градостроительной документацией;

Связанных с размещением объекта в пределах территорий, охраняемых в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия";

Связанных с размещением объекта на территориях, связанных с сейсмической опасностью.

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