На Львовщине из-за укусов змей госпитализировали двух человек

На Львовщине за сутки было зафиксировано сразу два случая укуса змей. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС области.
В частности, в реанимационное отделение больницы поступил 52-летний житель села Залужье с диагнозом – укус змеи в участке левой руки. Состояние потерпевшего – тяжелое.
Также в больницу поступил 40-летний житель села Прибужаны с диагнозом – укус змеи первого пальца левой кисти. Состояние мужчины – средней тяжести.
В ГСЧС объяснили, как минимизировать последствия «встреч» со змеями:
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