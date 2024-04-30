На Львовщине из-за укусов змей госпитализировали двух человек

За сутки было зафиксировано сразу два случая укуса змей.

Источник фото: David Todd McCarty / Unsplash

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На Львовщине за сутки было зафиксировано сразу два случая укуса змей. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС области.

В частности, в реанимационное отделение больницы поступил 52-летний житель села Залужье с диагнозом – укус змеи в участке левой руки. Состояние потерпевшего – тяжелое.

Также в больницу поступил 40-летний житель села Прибужаны с диагнозом – укус змеи первого пальца левой кисти. Состояние мужчины – средней тяжести.

В ГСЧС объяснили, как минимизировать последствия «встреч» со змеями:

Надевайте подходящую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки.

Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошуршите или постучите палкой и т.д., чтобы испугать змею.

Не касайтесь руками непроверенных объектов, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями.

Если увидели змею, не совершайте резких движений. Подождите, пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект.

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