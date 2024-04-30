На Львівщині через укуси змій госпіталізували двох людей

На Львівщині за одну добу було зафіксовано одразу два випадки укусу змій. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС області.
Зокрема, в реанімаційне відділення лікарні поступив 52 річний житель села Залужжя з діагнозом – укус змії в ділянці лівої руки. Стан потерпілого – важкий.
Також у лікарню поступив 40-річний житель села Прибужани з діагнозом – укус змії першого пальця лівої кисті. Стан чоловіка – середньої важкості.
У ДСНС пояснили, як мінімізувати наслідки «зустрічей» з із зміями:
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