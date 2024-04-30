На Львівщині через укуси змій госпіталізували двох людей

За одну добу було зафіксовано одразу два випадки укусу змій.

Джерело фото: David Todd McCarty / Unsplash

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На Львівщині за одну добу було зафіксовано одразу два випадки укусу змій. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС області.

Зокрема, в реанімаційне відділення лікарні поступив 52 річний житель села Залужжя з діагнозом – укус змії в ділянці лівої руки. Стан потерпілого – важкий.

Також у лікарню поступив 40-річний житель села Прибужани з діагнозом – укус змії першого пальця лівої кисті. Стан чоловіка – середньої важкості.

У ДСНС пояснили, як мінімізувати наслідки «зустрічей» з із зміями:

Одягайте відповідний одяг, який захистить від укусів змій: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики.

Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію.

Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.

Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.

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