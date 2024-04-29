Аеропорт Кишинева змінить правила доступу з 1 травня : що слід знати туристам

До терміналу аеропорту дозволять доступ тільки пасажирам, співробітникам аеропорту та членам екіпажу літаків.

В аеропорту Кишинева тимчасово змінять правила доступу. Обмеження діятимуть із 1 до 16 травня. Про це повідомив очільник Прикордонної поліції Руслан Галушка, передає Newsweek.

«З 1 травня ми змінюємо правила доступу в аеропорт Кишинева. У будівлю зможуть потрапити тільки громадяни з посадковими квитками. Усі інші, зокрема зустрічаючі, повинні будуть чекати за межами аеропорту. Цей захід запровадили для гарантування безпеки та уникнення різних неприємних ситуацій, які можуть виникнути в аеропорту», - розповів Галушка.

Так, до терміналу аеропорту дозволять доступ тільки пасажирам, співробітникам аеропорту та членам екіпажу літаків.

«Пасажирів допускатимуть в аеропорт за умови пред'явлення квитка і проїзного документа, які перевірятиме служба безпеки. Після цієї процедури пасажир пройде реєстрацію, перевірку співробітниками служби безпеки, потім перевірку документів і митний контроль. Після цього пасажир чекатиме на рейс у залі вильоту», - йдеться в повідомленні.

Пасажирам рекомендували прибувати в аеропорт за три години до вильоту, щоб встигнути пройти всі необхідні процедури.

Слід зазначити, що подібні заходи вживають час від часу.

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