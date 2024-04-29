Практика судов
  1. В мире

Аэропорт Кишинева изменит правила доступа с 1 мая: что нужно знать туристам

18:06, 29 апреля 2024
В терминал аэропорта разрешат доступ только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа самолетов.
Аэропорт Кишинева изменит правила доступа с 1 мая: что нужно знать туристам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В аэропорту Кишинева временно изменят правила доступа. Ограничения будут действовать с 1 по 16 мая. Об этом сообщил глава Пограничной полиции Руслан Галушка, передает Newsweek.

«С 1 мая мы меняем правила доступа в аэропорт Кишинева. В здание смогут попасть только граждане с посадочными билетами. Все остальные, в том числе встречающие, должны будут ждать за пределами аэропорта. Эта мера была введена для обеспечения безопасности и избегания различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в аэропорту», - рассказал Галушка.

Так, в терминал аэропорта разрешат доступ только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа самолетов.

«Пассажиров будут допускать в аэропорт при предъявлении билета и проездного документа, которые будет проверять служба безопасности. После этой процедуры пассажир пройдет регистрацию, проверку сотрудниками службы безопасности, затем проверку документов и таможенный контроль. После этого пассажир будет ждать рейса в зале вылета», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.

Следует отметить, что подобные меры принимаются иногда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.

ВККС назначила состав Общественного совета международных экспертов

ВККС объявила состав Общественного совета международных экспертов, который будет заниматься отбором новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан» – Politico

Издание со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что «российская кампания влияния на выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы с помощью рекламы, приобретенной через фейковые учетные записи».

Верховный Суд, установив, что определение апелляционной инстанции о возвращении жалобы на решение об избрании меры пресечения принято с нарушением УПК, должен отменить его с назначением нового рассмотрения в апелляционном суде – Объединенная палата КУС ВС

Практика, когда Верховный Суд при наличии обоснованных оснований для отмены оставляет незаконное решение без изменений или отменяет его, однако не назначает нового рассмотрения, нивелирует право обвиняемого на обжалование решения о мере пресечения – Объединенная палата ККС ВС определила, что должен сделать Верховный Суд .

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олена Рябчун
    Олена Рябчун
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду