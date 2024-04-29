Аэропорт Кишинева изменит правила доступа с 1 мая: что нужно знать туристам

В терминал аэропорта разрешат доступ только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа самолетов.

В аэропорту Кишинева временно изменят правила доступа. Ограничения будут действовать с 1 по 16 мая. Об этом сообщил глава Пограничной полиции Руслан Галушка, передает Newsweek.

«С 1 мая мы меняем правила доступа в аэропорт Кишинева. В здание смогут попасть только граждане с посадочными билетами. Все остальные, в том числе встречающие, должны будут ждать за пределами аэропорта. Эта мера была введена для обеспечения безопасности и избегания различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в аэропорту», - рассказал Галушка.

Так, в терминал аэропорта разрешат доступ только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа самолетов.

«Пассажиров будут допускать в аэропорт при предъявлении билета и проездного документа, которые будет проверять служба безопасности. После этой процедуры пассажир пройдет регистрацию, проверку сотрудниками службы безопасности, затем проверку документов и таможенный контроль. После этого пассажир будет ждать рейса в зале вылета», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.

Следует отметить, что подобные меры принимаются иногда.

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