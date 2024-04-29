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На Киевщине врач требовала взятку за оформление инвалидности для ребенка с аутизмом

21:22, 29 апреля 2024
Врач-психиатр требовала 20 000 гривен за признание инвалидности ребенка.
На Киевщине врач требовала взятку за оформление инвалидности для ребенка с аутизмом
Источник фото: полиция Киевской области
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Врач-психиатр из одной из больниц Киевской области получила подозрение за вымогательство взятки при оформлении инвалидности для ребенка с аутизмом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным полиции, фигурантка сознательно использовала факт инвалидности несовершеннолетнего, чтобы требовать взятки от его родителей. Она создавала препятствия в процессе получения медицинского документа и сообщала, что расход на справку, необходимую для признания инвалидности ребенка, составит 20 000 гривен.

Врача задержали правоохранители на рабочем месте, когда она получала взятку. Суд применил к ней меру пресечения.

Полиция предъявила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - за получение неправомерной выгоды и совершение действий с использованием служебного положения. Расследованием дела занимается Киевская областная прокуратура и ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области.

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