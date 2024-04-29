На Київщині лікарка вимагала хабар за оформлення інвалідності для дитини з аутизмом

Лікарка-психіатр вимагала 20 000 гривень за визнання інвалідності дитини.

Джерело фото: поліція Київської області

Лікарка-психіатр з однієї з лікарень Київщини отримала підозру за вимагання хабара під час оформлення інвалідності для дитини з аутизмом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними поліції, фігурантка свідомо використовувала факт інвалідності неповнолітнього, щоб вимагати хабара від його батьків. Вона створювала перешкоди у процесі отримання медичного документа та повідомляла, що витрата на довідку, необхідну для визнання інвалідності дитини, становитиме 20 000 гривень.

Лікарку затримали правоохоронці на робочому місці, коли вона отримувала хабар. Суд застосував до неї запобіжний захід.

Поліція висунула підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - за одержання неправомірної вигоди та вчинення дій з використанням службового становища. Розслідуванням справи займається Київська обласна прокуратура та ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

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