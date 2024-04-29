29 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) призначила склад Громадської ради міжнародних експертів, яка буде займатися відбором нових суддів Вищого антикорупційного суду на 25 вакансій.
У подальшому, не виключено, що ГРМЕ буде займатися перевіркою доброчесності кандидатів до Вищого адміністративного суду, закон про який ще не внесено до парламенту.
Нагадаємо, раніше відповідних кандидатів рекомендували Європейський Союз (ЄС), Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).
Отже, ВККС вирішила призначити до нового складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) наступних осіб:
1. Роберт Гайн Брукхайзен– адвокат з Нідерландів. Закінчив Лейденський університет у 1982 році. У 1982–2003 роках працював адвокатом з морського права та страхування, надавав послуги клієнтам у всьому світі. 3 1999 року був керуючим партнером міжнародної юридичної фірми DLA у Нідерландах, а з 2003 року – членом правління DLA. 3 2005 до 2012 року працював Спеціальним Прокурором у Відділі Протидії Серйозним Шахрайствам Прокуратури Нідерландів, був відповідальним за різноманітні великі розслідування шахрайства, корупції та відмивання грошей. Як головний прокурор він успішно довів до кінця найзначнішу справу про корупцію в Нідерландах. Працював над багатьма складними міжнародними справами про шахрайство та корупцію у США, Британії, Індії та на Близькому Сході, надавав експертну допомогу з питань відмивання грошей, відстеження активів та протидії корупції в Програмі з розшуку та менеджменту активів (StAR), у партнерському проєкті Світового банку та УНЗ ООН; консультував та проводив тренінги у програмах щодо розслідування та боротьби з корупцією у таких країнах, як Молдова, Йорданія, Таїланд. Зараз він є співзасновником спеціалізованої юридичної фірми, що надає консультації корпораціям, органам влади та країнам з питань, пов’язаних з корупцією, проводить розслідування корупції та захищає компанії від звинувачень у корупції. Також є суддею Дисциплінарного апеляційного суду Адвокатури Нідерландів. Починаючи з 2021 року входить до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. Mepi К. Батлер– прокурорка зі Сполучених Штатів Америки. Закінчила Вассар-Коледж та юридичний факультет Університету Вісконсину. Є Головою міжнародного підрозділу відділу боротьби з відмиванням грошей та повернення активів (MLARS) Міністерства юстиції США. Перш ніж долучитись до MLARS у липні 2014 року, багато років працювала антикорупційною прокуроркою в спеціалізованих антикорупційних підрозділах у Міністерстві юстиції в Вашингтоні, а також у Прокуратурі США в Маямі, Флорида. Будуючи свою кар’єру антикорупційної прокурорки, підтримувала обвинувачення у справах проти багатьох лобістів, працівників державних та місцевих правоохоронних органів, держслужбовців на всіх рівнях влади, включно з конгресменом США. Працювала 11 років у Відділі публічної доброчесності при Головному суді та 12 років – в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди в Маямі. Саме в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди працювала прокуроркою у відділах загальних злочинів та економічних злочинів, керувала Відділом боротьби з корупцією. Три роки працювала постійною юридичною радницею в Україні Офісу з допомоги в розвитку та підготовці прокурорів за кордоном Департаменту юстиції США.
3. Габріелє Юодкайте-Гранскієне– суддя з Литви. Здобула ступінь з юриспруденції у Вільнюському університеті (1996 рік) i докторський ступінь у галузі кримінального права, захистивши дисертацію на тему «Формування та оцінка висновків судової експертизи» (2003 рік). 3 1996 року працювала в Центрі судової експертизи Литви, де була директоркою у 2004–2017 роках. 3 2017 року є суддею Верховного Суду Литви, з 2022 року керує його кримінальною палатою. 3 1997 року є викладачкою з питань криміналістичної експертизи, збирання доказів та різних процедур доведення, а також з кримінального процесу на факультеті права Вільнюського Університету.
4. Джон Дж. О’Салліван– суддя у відставці зі Сполучених Штатів. У 1985 році здобув ступінь доктора права в Університеті Маямі. Закінчив Університет штату Нью-Йорк в Олбані (бакалаврський ступінь). Працював суддею-магістратом з 1999 до 2022 року. До призначення на цю посаду був головою кримінального відділу прокуратури Південного округу Флориди. Отримав посаду в прокуратурі Сполучених Штатів у 1986 році. Працював головою відділу боротьби з наркотиками, старшим радником у судових справах та заступником керівника, виконувачем обов’язків керівника відділу боротьби з економічними злочинами. Розслідував кілька важливих справ про державну корупцію за участю поліцейських, урядовців i суддів, включаючи справу Операція «Зала суду» про судову корупцію, в якій обвинувачувалися кілька державних суддів i адвокатів. У серпні 1995 року його призначили заступником незалежного радника у розслідуванні покійного Міністра торгівлі Рона Брауна, на цій посаді він працював рік. 3 1978 до 1985 року був спеціальним агентом у відділі кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів. Читає лекції у Міжнародних правоохоронних академіях в Будапешті, Угорщина, i в Габороне, Ботсвана, у Національному центрі адвокатування, Федеральному навчальному центрі правоохоронних органів, Академії Федерального бюро розслідувань та Академії Генерального інспектора.
5. Джесіка Лот Томпсон– юристка з Канади. У 2003 році здобула ступінь бакалавра права в Університеті Вікторії, Вікторія, Британська Колумбія, у 2017 році – ступінь магістра права (конституційне право) у Школі права Осґудж-Гол, Йоркський університет Торонто, Канада. 3 2008 до 2014 року працювала федеральною кримінальною прокуроркою у Службі державного обвинувачення Канади, сфера відповідальності – кримінальне та адміністративне судочинство, в т.ч. справи про вбивства, сексуальні злочини, шахрайство, крадіжки, пограбування, звинувачення щодо вогнепальної зброї та наркотичних речовин, а також кримінальні звинувачення, пов’язані з психічним здоров’ям. У 2015–2020 роках обіймала посаду Директорки з прав людини в Юконі й відповідала за управління Комісією Юкона з прав людини, що розглядала скарги проти уряду, компаній та організацій. На сьогодні є старшою юристкою та займається питаннями кримінального, адміністративного та конституційного права, прав людини та правової реформи, а також головою Робочої групи з підзвітності щодо воєнних злочинів Асоціації правників України i Канади та міжнародною спостерігачкою за виборами від ОБСЄ- БДІПЛ. 3 2017 до 2019 року була Міністром юстиції Канади, членкинею Консультативного комітету з питань суддів в Юконі. У цьому статусі відповідала за оцінку, перевірку документів i рекомендації федеральному Міністру юстиції щодо призначення суддів на рівні Вищого Суду відповідно до конституційних, етичних i політичних вимог.
6. Норман Аас - юрист з Естонії. Здобув бакалаврський ступінь за спеціальністю «Право» у Тартуському університеті (1998 рік), а також ступінь магістра у Грайсвальдському університеті в Німеччині (2001 рік). У 1997–2017 роках займав різні посади в Прокуратурі та Міністерстві юстиції Естонії. Має досвід у сфері кримінального права та кримінального процесу, у тому числі щодо розслідування економічних правопорушень, а також правопорушень, пов’язаних з державними посадами. На посаді Генерального прокурора Естонії з 2005 до 2014 року відповідав за притягнення осіб до відповідальності за корупційні правопорушення в особливо великих розмірах. У 2005–2014 роках також був членом Ради з управління судами в Естонії. Одним із його завдань була оцінка відповідності кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Водночас був головою Ради з призначення прокурорів i за час свого перебування на цій посаді розглянув сотні кандидатів, які змагалися за різні судові посади високого рівня. Викладає кримінальне право та процес в Талліннському університеті та є співавтором коментарів щодо декількох законів. Зараз працює приватним адвокатом та є партнером однієї з приватних юридичних фірм.
Автор: Наталя Мамченко
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