ВККС оголосила склад Громадської ради міжнародних експертів, яка буде займатися відбором нових суддів Вищого антикорупційного суду.

29 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) призначила склад Громадської ради міжнародних експертів, яка буде займатися відбором нових суддів Вищого антикорупційного суду на 25 вакансій.

У подальшому, не виключено, що ГРМЕ буде займатися перевіркою доброчесності кандидатів до Вищого адміністративного суду, закон про який ще не внесено до парламенту.

Нагадаємо, раніше відповідних кандидатів рекомендували Європейський Союз (ЄС), Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Отже, ВККС вирішила призначити до нового складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) наступних осіб:

1. Роберт Гайн Брукхайзен– адвокат з Нідерландів. Закінчив Лейденський університет у 1982 році. У 1982–2003 роках працював адвокатом з морського права та страхування, надавав послуги клієнтам у всьому світі. 3 1999 року був керуючим партнером міжнародної юридичної фірми DLA у Нідерландах, а з 2003 року – членом правління DLA. 3 2005 до 2012 року працював Спеціальним Прокурором у Відділі Протидії Серйозним Шахрайствам Прокуратури Нідерландів, був відповідальним за різноманітні великі розслідування шахрайства, корупції та відмивання грошей. Як головний прокурор він успішно довів до кінця найзначнішу справу про корупцію в Нідерландах. Працював над багатьма складними міжнародними справами про шахрайство та корупцію у США, Британії, Індії та на Близькому Сході, надавав експертну допомогу з питань відмивання грошей, відстеження активів та протидії корупції в Програмі з розшуку та менеджменту активів (StAR), у партнерському проєкті Світового банку та УНЗ ООН; консультував та проводив тренінги у програмах щодо розслідування та боротьби з корупцією у таких країнах, як Молдова, Йорданія, Таїланд. Зараз він є співзасновником спеціалізованої юридичної фірми, що надає консультації корпораціям, органам влади та країнам з питань, пов’язаних з корупцією, проводить розслідування корупції та захищає компанії від звинувачень у корупції. Також є суддею Дисциплінарного апеляційного суду Адвокатури Нідерландів. Починаючи з 2021 року входить до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Mepi К. Батлер– прокурорка зі Сполучених Штатів Америки. Закінчила Вассар-Коледж та юридичний факультет Університету Вісконсину. Є Головою міжнародного підрозділу відділу боротьби з відмиванням грошей та повернення активів (MLARS) Міністерства юстиції США. Перш ніж долучитись до MLARS у липні 2014 року, багато років працювала антикорупційною прокуроркою в спеціалізованих антикорупційних підрозділах у Міністерстві юстиції в Вашингтоні, а також у Прокуратурі США в Маямі, Флорида. Будуючи свою кар’єру антикорупційної прокурорки, підтримувала обвинувачення у справах проти багатьох лобістів, працівників державних та місцевих правоохоронних органів, держслужбовців на всіх рівнях влади, включно з конгресменом США. Працювала 11 років у Відділі публічної доброчесності при Головному суді та 12 років – в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди в Маямі. Саме в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди працювала прокуроркою у відділах загальних злочинів та економічних злочинів, керувала Відділом боротьби з корупцією. Три роки працювала постійною юридичною радницею в Україні Офісу з допомоги в розвитку та підготовці прокурорів за кордоном Департаменту юстиції США.

3. Габріелє Юодкайте-Гранскієне– суддя з Литви. Здобула ступінь з юриспруденції у Вільнюському університеті (1996 рік) i докторський ступінь у галузі кримінального права, захистивши дисертацію на тему «Формування та оцінка висновків судової експертизи» (2003 рік). 3 1996 року працювала в Центрі судової експертизи Литви, де була директоркою у 2004–2017 роках. 3 2017 року є суддею Верховного Суду Литви, з 2022 року керує його кримінальною палатою. 3 1997 року є викладачкою з питань криміналістичної експертизи, збирання доказів та різних процедур доведення, а також з кримінального процесу на факультеті права Вільнюського Університету.

4. Джон Дж. О’Салліван– суддя у відставці зі Сполучених Штатів. У 1985 році здобув ступінь доктора права в Університеті Маямі. Закінчив Університет штату Нью-Йорк в Олбані (бакалаврський ступінь). Працював суддею-магістратом з 1999 до 2022 року. До призначення на цю посаду був головою кримінального відділу прокуратури Південного округу Флориди. Отримав посаду в прокуратурі Сполучених Штатів у 1986 році. Працював головою відділу боротьби з наркотиками, старшим радником у судових справах та заступником керівника, виконувачем обов’язків керівника відділу боротьби з економічними злочинами. Розслідував кілька важливих справ про державну корупцію за участю поліцейських, урядовців i суддів, включаючи справу Операція «Зала суду» про судову корупцію, в якій обвинувачувалися кілька державних суддів i адвокатів. У серпні 1995 року його призначили заступником незалежного радника у розслідуванні покійного Міністра торгівлі Рона Брауна, на цій посаді він працював рік. 3 1978 до 1985 року був спеціальним агентом у відділі кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів. Читає лекції у Міжнародних правоохоронних академіях в Будапешті, Угорщина, i в Габороне, Ботсвана, у Національному центрі адвокатування, Федеральному навчальному центрі правоохоронних органів, Академії Федерального бюро розслідувань та Академії Генерального інспектора.

5. Джесіка Лот Томпсон– юристка з Канади. У 2003 році здобула ступінь бакалавра права в Університеті Вікторії, Вікторія, Британська Колумбія, у 2017 році – ступінь магістра права (конституційне право) у Школі права Осґудж-Гол, Йоркський університет Торонто, Канада. 3 2008 до 2014 року працювала федеральною кримінальною прокуроркою у Службі державного обвинувачення Канади, сфера відповідальності – кримінальне та адміністративне судочинство, в т.ч. справи про вбивства, сексуальні злочини, шахрайство, крадіжки, пограбування, звинувачення щодо вогнепальної зброї та наркотичних речовин, а також кримінальні звинувачення, пов’язані з психічним здоров’ям. У 2015–2020 роках обіймала посаду Директорки з прав людини в Юконі й відповідала за управління Комісією Юкона з прав людини, що розглядала скарги проти уряду, компаній та організацій. На сьогодні є старшою юристкою та займається питаннями кримінального, адміністративного та конституційного права, прав людини та правової реформи, а також головою Робочої групи з підзвітності щодо воєнних злочинів Асоціації правників України i Канади та міжнародною спостерігачкою за виборами від ОБСЄ- БДІПЛ. 3 2017 до 2019 року була Міністром юстиції Канади, членкинею Консультативного комітету з питань суддів в Юконі. У цьому статусі відповідала за оцінку, перевірку документів i рекомендації федеральному Міністру юстиції щодо призначення суддів на рівні Вищого Суду відповідно до конституційних, етичних i політичних вимог.

6. Норман Аас - юрист з Естонії. Здобув бакалаврський ступінь за спеціальністю «Право» у Тартуському університеті (1998 рік), а також ступінь магістра у Грайсвальдському університеті в Німеччині (2001 рік). У 1997–2017 роках займав різні посади в Прокуратурі та Міністерстві юстиції Естонії. Має досвід у сфері кримінального права та кримінального процесу, у тому числі щодо розслідування економічних правопорушень, а також правопорушень, пов’язаних з державними посадами. На посаді Генерального прокурора Естонії з 2005 до 2014 року відповідав за притягнення осіб до відповідальності за корупційні правопорушення в особливо великих розмірах. У 2005–2014 роках також був членом Ради з управління судами в Естонії. Одним із його завдань була оцінка відповідності кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Водночас був головою Ради з призначення прокурорів i за час свого перебування на цій посаді розглянув сотні кандидатів, які змагалися за різні судові посади високого рівня. Викладає кримінальне право та процес в Талліннському університеті та є співавтором коментарів щодо декількох законів. Зараз працює приватним адвокатом та є партнером однієї з приватних юридичних фірм.

Автор: Наталя Мамченко

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