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В Україні планують підвищити вимоги до проєктної документації на будівництво: що зміниться

17:29, 29 квітня 2024
За словами Олени Шуляк, головними пунктами стане цифровізація і автоматизація процесів, пов‘язаних з перевіркою проєктної документації, яка відбуватиметься у ЄДЕССБ.
В Україні планують підвищити вимоги до проєктної документації на будівництво: що зміниться
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Поліпшення процесу будівництва в Україні наближається: згідно з законопроєктом, вимоги до проєктної документації на будівництво планують значно підвищити. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, Олени Шуляк, норма про підвищення вимог до проєктної документації вже включена до законопроєкту про основні засади відновлення, який був представлений у квітні.

Згідно з цим законопроєктом, будівельна документація має відповідати вимогам містобудівної документації, призначенню земельної ділянки та обмежень у використанні земель, а також дотримуватися законодавства, будівельних норм і національних стандартів. Важливим етапом стане цифровізація та автоматизація процесів, що пов'язані з перевіркою проєктної документації, що відбуватиметься у ЄДЕССБ.

Так, підставами для автоматичної відмови у внесенні проєктної документації до ЄДЕССБ будуть:

  • Нечинність, або невідповідність кваліфікаційних сертифікатів виконавців;
  • Перевищення гранично допустимої висоти об‘єкта;
  • Відсутність у складі проєктної документації розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
  • Невнесені або неповні відомості, недійсні документи тощо.

Зокрема, для об'єктів житлового та громадського призначення, проєктна документація буде розроблятися архітектором, а для лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - інженером-проєктувальником. Процес розроблення буде здійснюватися з дотриманням вимог містобудівної документації та інших нормативних актів.

Особлива увага приділятиметься автоматичній перевірці документації в ЄДЕССБ, а також встановленню підстав для відмови у внесенні проєктної документації до системи. Нові норми передбачають введення обов'язкової експертизи для об'єктів класу наслідків СС1 та у випадку будівництва з використанням бюджетних коштів вартістю понад 1 млн гривень.

Олена Шуляк також підкреслила, що згідно законопроєкту перевірятиметься відповідність забудови цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до спеціального класифікатора, відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, а також відповідність  обмеженням у використанні земель, зокрема:

  • Передбачених містобудівною документацією;
  • Пов’язаних з розміщенням об’єкта у межах територій, які охороняються відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
  • Пов’язаних з розміщенням об’єкта на територіях, пов’язаних із сейсмічною небезпекою.

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