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Растрата почти 3 млн грн на ремонт дорог: в Ужгороде специалисту по технадзору сообщено о подозрении

23:34, 29 апреля 2024
Установлено, что подозреваемый в сговоре с директором строительного предприятия наладили схему злоупотреблений с бюджетными средствами, выделенными для ремонта дорог в Ужгороде.
Растрата почти 3 млн грн на ремонт дорог: в Ужгороде специалисту по технадзору сообщено о подозрении
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В Ужгороде специалисту по техническому надзору сообщено о подозрении по факту растраты почти 3 млн грн на ремонте дорог. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры специалисту по техническому надзору Ужгородского городского совета сообщено о подозрении в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, а также служебном подлоге (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч .1 ст. 366 УК Украины», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый в сговоре с директором строительного предприятия наладили схему злоупотреблений с бюджетными средствами, выделенными для ремонта дорог в Ужгороде.

Так, летом 2022 подрядчик заключил с коммунальным предприятием горсовета ряд договоров на проведение текущего ремонта четырех улиц в областном центре. Общая стоимость работ составила около 3,7 млн грн.

После завершения работ специалист по технадзору подписал и утвердил документацию с внесенными в нее данными, не соответствующими действительности. Объемы и стоимость работ были завышены, а ущерб коммунальному предприятию горсовета составил 2,9 млн грн.

То есть около 80% суммы, выделенной на аварийные, возобновляемые работы и эксплуатационное содержание местных дорог, подозреваемый растратил в пользу подрядного общества. Последнему правоохранители ранее также вручили уведомление о подозрении.

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