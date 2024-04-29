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Что делать работодателю, если работник после неоплачиваемого отпуска в 90 дней не становится на работу

23:55, 29 апреля 2024
Если работник отказывается оформить отпуск без сохранения зарплаты и увольняться, отсутствие работника на рабочем городе табелируется пометкой «НЗ» (неявки по невыясненным причинам) для решения вопроса.
Что делать работодателю, если работник после неоплачиваемого отпуска в 90 дней не становится на работу
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что делать, если выехавший за пределы территории Украины работник по окончании 90 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты не становится до работы.

Работник, использовавший 90 календарных дней отпуска из ч. 4 в. 12 Закона №2136 и не готовый вернуться к работе, может оформить другие виды отпусков без сохранения зарплаты или уволиться, например, по собственному желанию или по соглашению сторон.

Если работник отказывается оформить отпуск без сохранения зарплаты и увольняться, отсутствие работника на рабочем городе табелируется пометкой «НЗ» (неявки по невыясненным причинам) для решения вопроса.

Если после завершения отпуска без сохранения зарплаты по этому основанию работник не вышел на связь с работодателем и не сообщил о своих дальнейших действиях, то в Табеле учета использования рабочего времени проставляется отметка «НЗ».

В то же время согласно п. 8-3 ст. 36 КЗоТ отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд являются основаниями прекращения трудового договора.

Отмечается, что отсутствие работника, обусловленное необходимостью сохранения жизни и здоровья таких работников и их семей, считается отсутствием на работе по уважительным причинам.

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