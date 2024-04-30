«Вони такі ж громадяни України як і інші», — в Закарпатському ТЦК прокоментували ситуацію з мобілізацією водіїв вантажівок

У Закарпатському ТЦК заявили, що під час огляду документів на КПП не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком.

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Як відомо, українські міжнародні перевізники повідомили про випадки "зняття" водіїв з вантажівок на Закарпатті, які поверталися в Україну з-за кордону. За їх словами, представники ТЦК нібито зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до центрів комплектування. Якщо водії відмовляються, то їх буцімто доставляють силоміць.

У відповідь у Закарпатському ОТЦК заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші, а система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.

"Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", – зазначили в ТЦК.

Також там підтвердили, що громадянам, які не мають при собі військово-облікових документів під час перевірки на контрольно-пропускних пунктах, пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних. У цей час їх автівки залишаються під наглядом правоохоронців.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

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