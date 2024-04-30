$6 000 з ухилянта за фальшивий діагноз: у Києві судитимуть завідувача психіатричного відділення

Лікар допомагав чоловікам отримувати фіктивні групи інвалідності.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень за фактом одержання неправомірної вигоди за надання чоловікам призовного віку фіктивних довідок про лікування на стаціонарі психіатричного відділення, що згодом ставало підставою для встановлення групи інвалідності.

Як повідомила Київська міська прокуратура, лікар оформлював фіктивне перебування «пацієнтів» на стаціонарі. Згодом чоловіки мали говорити, що лікуванням їм не допомогло і вони все ще перебувають у пригніченому стані.

У подальшому усі дані направлялись для надання висновку МСЕК та отримання чоловіком групи інвалідності, що давало можливість уникнути призову на військову службу та виїхати за межі України.

Вартість послуги з виготовлення пакету медичних документів становила 6 тис. доларів США з «пацієнта».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.