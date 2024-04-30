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Принудительного возвращения мужчин мобилизационного возраста в Украину не будет, – Стефанишина

13:55, 30 апреля 2024
По словам вице-премьера, предоставление своих данных для ТЦК не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
Принудительного возвращения мужчин мобилизационного возраста в Украину не будет, – Стефанишина
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью DW в Брюсселе, заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа. Это произошло на фоне прекращения предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения", - сказала вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт. Она пояснила, что закон о мобилизации позволяет замену ребят на фронте, но это в первую очередь касается учета и информации.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - отметила Стефанишина.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

Напомним, Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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