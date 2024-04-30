ВСП пересмотрел свое решение и уволил Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке, выполнив решение ВС

Фактически Высший совет правосудия пересмотрел свое предыдущее решение, которым уволил Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда Украины.

Высший совет правосудия 30 апреля принял во исполнение постановления Верховного Суда решение уволить Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке и установить, что право на начисление и выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания возникло у Александра Волкова со следующего дня после достижение им 65 лет.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 19 февраля 2024 года своим решением по делу №990/47/23 признал противоправным и отменил решение Высшего совета правосудия и обязал ВСП повторно рассмотреть заявление Александра Волкова об увольнении с должности судьи в отставку – но из Верховного Суда. Фактически КАС ВС тогда констатировал, что Высший совет правосудия проигнорировал решение Конституционного Суда, уволив в отставку Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда Украины – вместо Верховного Суда.

Напомним, что 9 января 2013 года Европейский суд по правам человека установил нарушение ряда статей Конвенции по делу «Александр Волков против Украины», которое касалось его увольнения с должности судьи Верховного Суда Украины. Решение по делу в пользу Александра Волкова стало «каноническим» и имело большие последствия для судебной власти Украины после смены власти в стране в 2014 году.

В декабре 2014 года Верховная Рада приняла постановление о выполнении решения Европейского суда по правам человека по делу Александр Волков против Украины.

2 февраля 2015 года в то время Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк издал приказ о восстановлении в должности судьи ВСУ Александра Волкова.

В декабре 2017 года ВСУ прекратил осуществлять правосудие в результате судебной реформы и создания нового Верховного Суда.

Впоследствии свою позицию по этой реформе высказал Конституционный Суд.

18 февраля 2020 года Конституционный Суд Украины рассмотрел дело, инициированное 3 октября 2016 года Пленумом Верховного Суда Украины, и принял решение №2-р/2020. В этом Решении КСУ установил, что согласно Конституции Украины существовал только один высший судебный орган и был переименован из «Верховного Суда Украины» в «Верховный Суд». Кроме того, Суд установил, что ввиду принципа неизменности судей судьи «старого» Верховного Суда Украины должны были продолжить осуществлять свои полномочия как судьи «нового» Верховного Суда.

КСУ при этом отметил, что системный анализ положений Конституции Украины «высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции» и «высший суд в системе судоустройства Украины» во взаимосвязи с положениями законов Украины по судоустройству и судопроизводству дает основания утверждать, что изъятие слова «Украина» - собственное название государства - из словесной конструкции «Верховный Суд Украины» не повлияло на конституционный статус этого органа государственной власти.

Учитывая это, констатировал ВС, судьи Верховного Суда Украины должны были продолжить выполнять свои полномочия как судьи Верховного Суда, а дифференциация между судьями Верховного Суда Украины и судьями Верховного Суда не согласовывалась с принципом неизменности судей, который являлся частью конституционной гарантии независимости судей.

Автор: Наталя Мамченко

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