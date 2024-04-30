ВСП уволил четырех судей в отставку, среди них – судья Верховного Суда Александр Волков

Высший совет правосудия отправил в отставку четырех судей.

Высший совет правосудия 30 апреля рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам и решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Волкова Александра Федоровича – с должности судьи Верховного Суда;

Бородину Ларису Ивановну – с должности судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда;

Зинченко Андрея Викторовича – от должности судьи Харьковского окружного административного суда;

Лопатину Марину Юрьевну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командированной в Днепровский апелляционный суд).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП пересмотрел свое решение и уволил Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке, выполнив решение ВС.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 19 февраля 2024 года своим решением по делу №990/47/23 признал противоправным и отменил решение Высшего совета правосудия и обязал ВСП повторно рассмотреть заявление Александра Волкова об увольнении с должности судьи в отставку – но из Верховного Суда. Фактически КАС ВС тогда констатировал, что Высший совет правосудия проигнорировал решение Конституционного Суда, уволив в отставку Александра Волкова с должности судьи Верховного Суда Украины – вместо Верховного Суда.

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