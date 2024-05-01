В приложении «Дія» появятся электронные удостоверения для ветеранов

Ветеранские е-удостоверения появятся в «Дії» через два месяца.

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Министерство ветеранов анонсировало, что через два месяца запустит электронные удостоверения для ветеранов в системе "Дія". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти е-удостоверения будут подтверждать статус ветерана или ветеранки, человека с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы. Согласно заявлению министерства, система уже находится на этапе тестирования и будет запущена через два месяца.

Также ведомство начало разработку е-инструментов для получения статусов и е-выписок из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые планируют запустить через 6 месяцев.

Министерство ветеранов также активно работает над разработкой онлайн-платформы, содержащей информацию обо всех льготах и услугах для ветеранов в разрезе территориальных общин. Пилотную е-карту услуг и возможностей уже запустили в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Через два месяца система электронного обслуживания будет работать во всех регионах Украины.

Кроме того, начата разработка е-карты вакансий для ветеранов и ветеранок, которая должна заработать через 4 месяца.

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