Как просматривать материалы дела в Электронном суде: разъяснение

Документы по делу доступны для просмотра в Электронном суде в разделе «Мои дела».

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, как пересматривать материалы дела в Электронном суде.

После регистрации заявления Электронного суда в АСДС статус заявления в Электронном кабинете меняется на «Зарегистрированный». Документы по делу становятся доступными для просмотра в разделе «Мои дела».

Чтобы просмотреть информацию по выбранному из перечня делу, необходимо поставить галочку в соответствующем поле и нажать кнопку «Информация по делу». В раскрывающемся окне будут отображены название суда, состав суда, в случае, если было осуществлено автоматизированное распределение, и стороны процесса.

Приоритетные для вас дела можно добавить в раздел «Избранное». Для этого в списке следует найти соответствующее дело, пометить его галочкой и нажать кнопку «Добавить в избранное». Справа будет отображаться в разделе «Избранное», а в разделе «Мои дела» возле нее будет иконка-метка в виде звездочки.

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