Электронный суд: Совершить регистрационные действия по правам на недвижимое имущество стало удобнее

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что осуществить регистрационные действия по правам на недвижимое имущество стало гораздо удобнее.
В настоящее время регистрационные действия относительно прав на недвижимое имущество проводятся после самостоятельного обращения заявителя к государственному регистратору.
Благодаря информационному взаимодействию между Государственной судебной администрацией Украины и Министерством юстиции Украины государственный регистратор имеет возможность получить электронный экземпляр судебного решения по определенным параметрам.
Эта инициатива существенно упрощает процесс получения важной информации и помогает обеспечить более эффективную работу государственных органов.
В ГП добавляют, что указанное взаимодействие реализовано государственными предприятиями «Информационные судебные системы» и «Национальные информационные системы» и осуществляется на бесплатной основе, путем отправки электронных экземпляров судебных решений, вступивших в законную силу, к ресурсам Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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