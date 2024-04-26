Електронний суд: Здійснити реєстраційні дії щодо прав на нерухоме майно стало зручніше

Державний реєстратор тепер має можливість отримати електронний примірник судового рішення за визначеними параметрами.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що здійснити реєстраційні дії щодо прав на нерухоме майно стало значно зручніше.

Зазначається, що на теперішній час реєстраційні дії щодо прав на нерухоме майно проводяться після самостійного звернення заявника до державного реєстратора.

Завдяки інформаційній взаємодії між Державною судовою адміністрацією України та Міністерством юстиції України, державний реєстратор має можливість отримати електронний примірник судового рішення за визначеними параметрами.

Ця ініціатива суттєво полегшує процес отримання важливої інформації та допомагає забезпечити більш ефективну роботу державних органів.

У ДП додають, що вказана взаємодія реалізована державними підприємствами «Інформаційні судові системи» та «Національні інформаційні системи» і здійснюється на безоплатній основі, шляхом надсилання електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, до ресурсів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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