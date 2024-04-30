Як переглядати матеріали справи в Електронному суді: роз’яснення

Документи по справі доступні для перегляду в Електронному суді в розділі «Мої справи».

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, як переглядати матеріали справи в Електронному суді.

Після реєстрації заяви Електронного суду в АСДС статус заяви в Електронному кабінеті змінюється на «Зареєстровано». Документи по справі стають доступні для перегляду в розділі «Мої справи».

Для того, щоб переглянути інформацію по обраній із переліку справі, необхідно поставити галочку у відповідному полі та натиснути кнопку «Інформація по справі». У спливаючому вікні будуть відображені назва суду, склад суду, в разі, якщо було здійснено автоматизований розподіл, та сторони процесу.

Справи, які є пріоритетними для вас, можна додати до розділу «Вибране». Для цього в переліку слід знайти відповідну справу, позначити її галочкою та натиснути кнопку «Додати до вибраного». Справа буде відображатись в розділі «Вибране», а в розділі «Мої справи» біля неї буде іконка-позначка у вигляді зірочки.

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