Як швидко та зручно подати заяву на призначення пенсії: інструкція

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як швидко та зручно подати заяву на призначення пенсії.
Заяву на призначення пенсії можна подати дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно:
підготувати кольорові скан-копії документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);
- довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
- фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);
- свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища жінкою.
- підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.
Для подання заяви виконайте наступні кроки:
авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису),
у лівому боковому меню оберіть розділ «ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» та натисніть на вкладку «ЗАЯВА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ»;
ознайомтеся з короткою інструкцією та покроково заповніть атрибути заяви;
додайте заздалегідь відскановані документи та натисніть «СФОРМУВАТИ ЗАЯВУ»;
перевірте внесені до заяви дані, якщо все вірно, — натисніть «ПІДПИСАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ДО ПФУ»;
статус обробки заяви можна переглядати у вкладці «МОЇ ЗВЕРНЕННЯ».
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