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Як швидко та зручно подати заяву на призначення пенсії: інструкція

18:49, 30 квітня 2024
Заяву на призначення пенсії українці можуть подати дистанційно.
Як швидко та зручно подати заяву на призначення пенсії: інструкція
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як швидко та зручно подати заяву на призначення пенсії.

Заяву на призначення пенсії можна подати дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

підготувати кольорові скан-копії  документів:

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

- довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

- фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

- свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища жінкою.

- підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.

Для подання заяви виконайте наступні кроки:

авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), 

у лівому боковому меню оберіть розділ «ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» та натисніть на вкладку «ЗАЯВА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ»;

ознайомтеся з короткою інструкцією та покроково заповніть атрибути заяви;

додайте заздалегідь відскановані документи та натисніть «СФОРМУВАТИ ЗАЯВУ»;

перевірте внесені до заяви дані, якщо все вірно, — натисніть «ПІДПИСАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ДО ПФУ»;

статус обробки заяви можна переглядати у вкладці «МОЇ ЗВЕРНЕННЯ».

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