На Одещині у іноземця під сидінням велосипеда знайшли наркотики

Підозрюваного у контрабанді наркотиків в Болграді взяли під варту.

Джерело фото: поліція Одеської області

Поліцейські в Болграді повідомили про підозру іноземцю, якого підозрюють у замаху на контрабанду наркотичного засобу. Підозрюваного затримали і взяли під варту, а згідно з чинним законодавством України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Одеської області.

43-річного громадянина сусідньої країни під час виїзду з України через один з пунктів пропуску підозрюють у приховуванні пакета з канабісом під сидінням його велосипеда. Службовий собака виявив наркотик під час паспортного контролю.

Відповідно до протоколу, на місце події була викликана слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка вилучила заборонену речовину. Результати експрес-дослідження підтвердили її належність до особливо небезпечного наркотичного засобу.

Речовий доказ був переданий на експертизу, а підозрюваного затримали в процесуальному порядку. Чоловік визнав свою провину, пояснивши, що наркотик знайшов.

За підозрою у злочині, передбаченому статтею 305 Кримінального кодексу України, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідальність передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років із конфіскацією майна.

Джерело фото: поліція Одеської області

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