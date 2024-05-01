В Одесской области у иностранца под сиденьем велосипеда нашли наркотики под сиденьем велосипеда

Подозреваемого в контрабанде наркотиков в Болграде взяли под стражу.

Источник фото: полиция Одесской области

Полицейские в Болграде сообщили о подозрении иностранцу, которого подозревают в покушении на контрабанду наркотического средства. Подозреваемого задержали и взяли под стражу, а согласно действующему законодательству Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Одесской области.

43-летнего гражданина соседней страны во время выезда из Украины через один из пунктов пропуска подозревают в сокрытии пакета с каннабисом под сиденьем его велосипеда. Служебная собака обнаружила наркотик во время паспортного контроля.

Согласно протоколу, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая изъяла запрещенное вещество. Результаты экспресс-исследования подтвердили его принадлежность к особо опасному наркотическому средству.

Вещественное доказательство было передано на экспертизу, а подозреваемого задержали в процессуальном порядке. Мужчина признал свою вину, объяснив, что наркотик нашел.

По подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 305 Уголовного кодекса Украины, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ответственность предусматривает лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник фото: полиция Одесской области

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