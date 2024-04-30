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Как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии: инструкция

18:49, 30 апреля 2024
Заявление на назначение пенсии украинцы могут подать дистанционно.
Как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии: инструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии.

Заявление на назначение пенсии можно подать дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

подготовить цветные скан-копии документов:

- паспорт;

- идентификационный код;

- документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

- свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.

- подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Для подачи заявления выполните следующие шаги:

авторизуйтесь в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи),  

в левом боковом меню выберите раздел «ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» и нажмите на вкладку «ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ»;

ознакомьтесь с краткой инструкцией и пошагово заполните атрибуты заявления;

добавьте предварительно отсканированные документы и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»;

проверьте внесенные в заявление данные, если все верно, — нажмите «ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ»;

статус обработки заявления можно просматривать во вкладке «МОИ ОБРАЩЕНИЯ».

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