У додатку «Дія» з’являться електронні посвідчення для ветеранів

Ветеранські е-посвідчення з’являться у «Дії» через два місяці.

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Міністерство ветеранів анонсувало, що через два місяці запустить електронні посвідчення для ветеранів у системі «Дія». Про це повідомила прес-служба відомства.

Ці е-посвідчення будуть підтверджувати статус ветерана чи ветеранки, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Відповідно до заяви міністерства, система вже перебуває на етапі тестування і буде запущена через два місяці.

Також відомство розпочало розробку е-інструментів для отримання статусів та е-витягів з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які планують запустити через 6 місяців.

Міністерство ветеранів також активно працює над розробкою онлайн-платформи, що містить інформацію про всі пільги та послуги для ветеранів у розрізі територіальних громад. Пілотну е-карту послуг та можливостей вже запустили в Івано-Франківській та Тернопільській областях. За два місяці система електронного обслуговування працюватиме в усіх регіонах України.

Крім того, розпочата розробка е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок, яка має запрацювати через 4 місяці.

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