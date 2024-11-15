Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів

Німецький канцлер наголосив, що Німеччина й надалі буде підтримувати Україну.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада провів першу за майже два роки телефонну розмову з російським диктатором путіним.

Уряд ФРН зазначає, що під час розмови Шольц закликав путіна до переговорів з Україною та припинення війни.

Крім того, німецький канцлер засудив загарбницьку війну рф проти України та наголосив на «непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно». Шольц також закликав путіна вивести російські війська з території України.

Додається, що про цю телефонну розмову заздалегідь попередили Президента України Володимира Зеленського. Найближчим часом Шольц також зателефонує Зеленському.

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