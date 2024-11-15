Еврокомиссия не стала раскрывать переписку фон дер Ляйен с директором Pfizer по закупке вакцины против COVID-19

New York Times просит судей суда низшей инстанции ЕС решить, было ли неправильным решение ведомства фон дер Ляйен отказаться опубликовать текстовые сообщения.

В пятницу, 15 ноября, во время судебных слушаний юристы Европейской комиссии сообщили, что ЕК поделилась бы предполагаемыми текстовыми сообщениями между Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, если бы нашла их и сочла бы их достаточно важными, пишет politico.eu.

Главный вопрос слушаний заключается в том, было ли содержание текста достаточно важным, чтобы его следовало зарегистрировать в системе управления документами Комиссии, и должна ли была Комиссия в связи с этим предоставить журналистам доступ к текстам.

«Представляя свою позицию перед переполненным судом ЕС в Люксембурге, европейский исполнительный орган защищает себя в так называемом деле «Pfizergate», - пишет издание.

В статье New York Times от апреля 2021 года говорилось, что Бурла и фон дер Ляйен лично общались посредством текстовых сообщений, чтобы помочь заключить крупнейшую в Европе сделку по вакцине от COVID-19. «Это была крупная сделка в очень трудные времена для всех граждан Европейского Союза», — заявили суду Стевис-Гриднефф и адвокат газеты Бондин Клоостра.

Американское издание просит судей суда низшей инстанции ЕС, Генерального суда, решить, было ли неправильным решение ведомства фон дер Ляйен отказаться опубликовать текстовые сообщения, которыми она предположительно обменивалась с руководителем производителя вакцины от COVID-19 Pfizer в начале 2021 года.

Комиссия в своих письменных аргументах указала, что тексты «были бы зарегистрированы» в ее системе управления документами — и, следовательно, были бы доступны общественности для запроса доступа — если бы они содержали «важную информацию», которая не была бы «кратковременной», или если бы они привели или потребовали каких-либо последующих действий или действий со стороны Комиссии или одного из ее департаментов.

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