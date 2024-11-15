Єврокомісія не стала розкривати листування фон дер Ляєн із директором Pfizer щодо закупівлі вакцини проти COVID-19

New York Times просить суддів суду нижчої інстанції ЄС вирішити, чи було неправильним рішення відомства фон дер Ляєн відмовитися опублікувати текстові повідомлення.

У п'ятницю, 15 листопада, під час судових слухань юристи Європейської комісії повідомили, що ЄК поділилася б імовірними текстовими повідомленнями між Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою, якби знайшла їх і вважала б їх досить важливими, пише politico.eu.

Головне питання слухань полягає в тому, чи був зміст тексту досить важливим, щоб його слід було зареєструвати в системі управління документами Комісії, і чи мала Комісія у зв'язку з цим надати журналістам доступ до текстів.

«Представляючи свою позицію перед переповненим судом ЄС у Люксембурзі, європейський виконавчий орган захищає себе у так званій справі «Pfizergate», - пише видання.

У статті New York Times від квітня 2021 року писалося, що Бурла і фон дер Ляєн особисто спілкувалися за допомогою текстових повідомлень, щоб допомогти укласти найбільшу в Європі угоду з вакцини від COVID-19. «Це була велика угода в дуже важкі часи для всіх громадян Європейського Союзу», - заявили суду Стевіс-Гріднефф та адвокат газети Бондін Клоостра.

Американське видання просить суддів суду нижчої інстанції ЄС, Генерального суду, вирішити, чи було неправильним рішення відомства фон дер Ляєн відмовитися опублікувати текстові повідомлення, якими вона, ймовірно, обмінювалася з керівником виробника вакцини від COVID-19 Pfizer на початку 2021 року.

Комісія у своїх письмових аргументах зазначила, що тексти «були б зареєстровані» в її системі управління документами — і, отже, були б доступні громадськості для доступу по запиту, якби вони містили «важливу інформацію», яка не була б «короткочасною», або якби вони привели до будь-яких подальших дій чи дій з боку Комісії, чи одного з її департаментів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.