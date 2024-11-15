Суд покарав військовослужбовця, який заволодів транспортними засобами, щоб з’їздити у власних справах

Чоловік постав перед судом за обвинуваченням у незаконному заволодінні транспортними засобами.

Фото ілюстративне, з відкритих джерел

У Хмельницькому перед судом постав військовослужбовець, який самовільно роз’їжджав на чужих транспортних засобах, передає прес-служба Хмельницького міськрайонного суду.

31-літній хмельничанин, що є учасником бойових дій та несе службу в званні старшого солдата в одній з місцевих військових частин, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом за обвинуваченням у незаконному заволодінні транспортними засобами, передбаченим ч.1 ст. 289 та ч. 2 ст. 289 КК України.

Двічі, та в різний час, у травні, а потім у червні поточного року, молодик незаконно заволодівав чужими транспортними засобами, мотоциклом марки «КМЗ Днепр» та автомобілем марки «Ауді», що стояли на прибудинкових територіях за різними адресами в Хмельницькому, та використовував їх, розїжджаючи у власних справах. Майнові збитки, завдані потерпілим, обраховуються відповідно в 20 тисяч гривень та 106 тисяч гривень.

Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену 13 листопада 2014 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону й обвинуваченим, та призначив покарання: за ч.1 ст.289 КК України у виді 3 років позбавлення волі; за ч.2 ст.289 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у виді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас суд звільнив чоловіка від відбування цього покарання та встановив йому два роки випробовувального строку, поклавши на нього ряд обовязків.

Чоловік сплатить на користь держави процесуальні витрати в розмірі 2272 гривні. Транспортні засоби суд вважає повернутими обвинуваченим за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.