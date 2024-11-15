Нардепу Євгену Шевченку, якого підозрюють у держзраді, обрали запобіжний захід

Євгена Шевченка відправили під варту без права внесення застави.

Фото: hromadske.ua

У п’ятницю, 15 листопада, Печерський районний суд Києва відправив під варту народного депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба ОГП.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», - заявили в ОГП.

Прокуратура просила відправити Шевченка під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь росії. Зокрема, були до уваги публікації підозрюваного в Telegram та YouTube, пише hromadske.ua.

Раніше ми писали, що народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді.

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