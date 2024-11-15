Нардепу Евгению Шевченко, который подозревается в госизмене, избрали меру пресечения

Евгения Шевченко отправили под стражу без права внесения залога

Фото: hromadske.ua

В пятницу, 15 ноября, Печерский районный суд Киева отправил под стражу народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», - заявили в ОГП.

Прокуратура просила отправить Шевченко под стражу без права внесения залога. Сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу россии. В частности, были учтены публикации подозреваемого в Telegram и YouTube, пишет hromadske.ua.

Ранее сообщалось, что народному депутату Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене.

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