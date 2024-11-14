Народному депутату Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене

По данным ГБР, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до вторжения рф.

Фото: ГБР

По материалам ГБР и СБУ и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора объявлено о подозрении в государственной измене действующему народному депутату. Речь идет о Евгении Шевченко, сообщает Бабель.

В Государственном бюро расследований подчеркивают, что депутат начал вредить обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до полномасштабной агрессии рф.

В частности, в 2021 году он распространял ложные сведения об отсутствии угрозы масштабного вторжения рф через территорию Беларуси. Кроме того, он сомневался в правильности и целесообразности текущей внутренней и внешней политики Украины.

Как сообщается, нардеп занимается дискредитацией власти, перекручивая факты и события в Украине, а также публично выступал за изменение территориальных границ и границ государства.

Депутат записывал видео на своих каналах, давал интервью блоггерам и экспертам, имеющим пророссийские взгляды. После чего этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории рф с целью создания на территории страны агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти.

По данным Бюро, народный избранник также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей. В частности, он говорил, что Запад вмешивается не только во внутренние дела Украины и вызвал в стране войну, но и пытается путем влияния на выборы взорвать стабильность в Грузии и Молдове.

Следствием установлены его контакты с представителями посольства Беларуси после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны зашел на трибуну парламента.

Как стало известно, депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнес-политических структур и даже с Александром Лукашенко. Ссылаясь именно на эту встречу, депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск с территории Беларуси и т.д.

По информации следствия, по протекции Лукашенко депутат и его близкие родственники вели активный бизнес с представителями этой страны, в том числе на рынке электроэнергии и минудобрений.

«Режим содействия» со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести всего 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокированием сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков», - сообщили в ГБР.

Депутат подозревается в совершении государственной измены. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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