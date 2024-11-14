Народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді

За даними ДБР, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до вторгнення рф.

Фото: ДБР

За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру у державній зраді чинному народному депутату. Мова йде про Євгенія Шевченка, повідомляє Бабель.

У Державному бюро розслідувань підкреслюють, що депутат почав шкодити обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до повномасштабної агресії росії.

Зокрема, у 2021 році він поширював неправдиві відомості про відсутність загрози масштабного вторгнення рф через територію Білорусі. Окрім того, він висловлював сумніви щодо правильності та доцільності поточної внутрішньої та зовнішньої політики України.

Як повідомляється, нардеп займається дискредитацією влади, перекручуючи факти та події в Україні, а також публічно виступав за зміну територіальних меж та кордонів держави.

Депутат записував відео на своїх каналах, давав інтерв’ю блогерам і експертам, які мають проросійські погляди. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території рф з метою створення на території країни агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади.

За даними Бюро, народний обранець також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.

Зазначається, що слідством встановлені його контакти з представниками посольства Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту.

Як стало відомо, депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з Олександром Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території білорусі тощо.

За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками цієї країни, у тому числі на ринку електроенергії та міндобрив.

«Режим сприяння» з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків», - повідомили у ДБР.

Депутат підозрюється у вчиненні державної зради. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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