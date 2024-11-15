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В приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы

15:02, 15 ноября 2024
Военнослужащие с сегодняшнего дня могут подать рапорт о смене места службы через приложение Армия+.
В приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы
Фото: Офис Президента
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С 15 ноября в приложении «Армия+» заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут», - отметил он.

В Минобороны отмечают, что для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья.

При этом отмечается, что командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

«В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность», - отмечают в Минобороны.

Министр Умеров отмечает, что в случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины, например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.

При этом отмечается, что все основания для отказа четко определены постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября.2024 №1291.

Ранее сообщалось, кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+.

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ВСУ Армия+

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