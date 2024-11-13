Кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+ – Кабмин обнародовал постановление

Кабмин упростил процедуру перемещения военнослужащих между воинскими частями путем представления рапорта через Армия+ – детали нового порядка.

Источник фото: president.gov.ua

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Правительство обнародовало постановление «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе» от 12 ноября 2024 г. №1291.

Ранее соответствующая «разблокировка переводов» для военнослужащих, которые смогут поставить вопрос о переводе через приложение Армия+, анонсировал Президент Владимир Зеленский.

Проект будет реализовываться в течение 2-х лет, но не дольше срока действия военного положения.

Минобороны поручено в течение 30 дней, то есть до середины декабря обеспечить техническую возможность реализации экспериментального проекта средствами Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+.

Хто має право на переведення

Отже, відповідно до постанови право на звернення до Кадрового центру Збройних Сил з рапортом на переміщення мають 4 категорії військовослужбовців:

військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах тилового та оперативного забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних (навчально-тренувальних) центрах (частинах), ТЦК, військових частинах резерву, а також в інших військових частинах Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу військ, усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до військових частин бойового складу військ ЗСУ; перелічені вище особи, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах бойового складу військ усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання бути переміщеними до інших військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають висновку ВЛК, і мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини.

Рапорт на переміщення подається засобами Порталу Армія+. До рапорту військовослужбовець додає такі документи:

копія військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби військовослужбовцем у військовій частині;

рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним для проходження військової служби;

погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим). Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу Армія+, інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців, які переміщуються на підставі вищевказаного підпункту 4).

Погодження командира військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов’язковим для таких військовослужбовців:

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу (за винятком тих, які перебувають на посадах офіцерського складу), які переміщуються до військових частин бойового складу військ з військових частин тилового та оперативного забезпечення, вищих військових навчальних закладів, навчальних (навчально-тренувальних) центрів (частин), ТЦК, військових частин резерву чи інших військових частин, які не належать до військових частин бойового складу військ;

військовослужбовці постійного складу навчальних (навчально- тренувальних) центрів (частин), які переміщуються до інших навчальних (навчально-тренувальних) центрів (частин);

військовослужбовці, які переміщуються на підставі підпункту 4.

Кадровий центр Збройних Сил перевіряє поданий військовослужбовцем рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні.

Строк для проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до Кадрового центру Збройних Сил.

У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:

військовослужбовець не належить до жодної з 4-х категорій, що визначена вище;

військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині менше 6 місяців або менше одного року з моменту попереднього його переміщення за власною ініціативою (крім військовослужбовців, які переміщуються на підставі підпункту 4);

до рапорту не додані вищеперелічені документи.

Будь-які інші підстави для відмови у переміщенні військовослужбовця заборонені.

За результатами перевірки Кадровий центр Збройних Сил в межах строку для проведення перевірки повідомляє військовослужбовцю засобами Порталу Армія+ про погодження або про відмову у погодженні рапорту із зазначенням підстав для відмови.

Але все одно має бути наказ

За відсутності підстав для відмови у переміщенні Кадровий центр Збройних Сил готує проект наказу на переміщення з доданими до нього документами і передає їх Головнокомандувачу Збройних Сил (для військовослужбовців офіцерського складу) або начальнику Генерального штабу Збройних Сил (для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу) на підписання.

Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.

У подальшому інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовця Кадровий центр Збройних Сил доводить до відома військовослужбовця засобами Порталу Армія+ протягом 24 годин після підписання наказу. Виконання наказу про переміщення військовослужбовця здійснюється в установленому порядку.

Контрольна перевірка

Технічним адміністратором Порталу Армія+ здійснюється випадкова вибірка (із застосуванням генератора випадкових чисел) 1% рішень щодо переміщення військовослужбовця, прийнятих відповідно до пунктів 8 і 10 цього Порядку, для перевірки.

Ці контрольні рішення, а також випадки несвоєчасного прийняття (або неприйняття) рішень про переміщення військовослужбовця перевіряються структурним підрозділом Міноборони, відповідальним за захист прав військовослужбовців, на відповідність застосованих Кадровим центром Збройних Сил підстав та строків, визначених цим Порядком для прийняття рішень, шляхом отримання та звіряння витягів з підтвердних документів та аналізу застосування положень цього Порядку.

У разі виявлення невідповідності підстав для прийняття рішень на переміщення військовослужбовця чи невідповідності у підтвердних документах, наданих Кадровим центром Збройних Сил, або несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, протягом 24 годин з дати надходження необґрунтованої відповіді або повідомлення про випадки несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень розміщує повідомлення про це на Порталі Армія+.

На Порталі Армія+ розміщуються такі відомості про перевірку протягом 24 годин з часу:

початку перевірки — повідомлення про початок перевірки;

надходження відповідей з Кадрового центру Збройних Сил — повідомлення про відсутність порушень за результатами перевірки або повідомлення про отримання необґрунтованої відповіді чи про несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень.

Протягом 24 годин з часу розміщення на Порталі Армія+ повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень Кадровий центр Збройних Сил забезпечує повторний розгляд рапорту військовослужбовця про переміщення та згідно з висновками перевірки і на підставі положень цього Порядку приймає рішення.

У разі виявлення необґрунтованої відповіді чи несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

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