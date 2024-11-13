Хто з військовослужбовців матиме право подати запит на переведення до іншої військової частини через Армія+ – Кабмін оприлюднив постанову

Уряд оприлюднив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил за їх ініціативою» від 12 листопада 2024 р. №1291.
Раніше відповідне «розблокування переведень» для військовослужбовців, які зможуть поставити питання про переведення через застосунок Армія+, анонсував Президент Володимир Зеленський.
Проект буде реалізовуватися протягом 2-х років, але не довше строку дії воєнного стану.
Міноборони доручено протягом 30 днів, тобто, до середини грудня, забезпечити технічну можливість реалізації експериментального проекту засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.
Отже, відповідно до постанови право на звернення до Кадрового центру Збройних Сил з рапортом на переміщення мають 4 категорії військовослужбовців:
Рапорт на переміщення подається засобами Порталу Армія+. До рапорту військовослужбовець додає такі документи:
Погодження командира військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов’язковим для таких військовослужбовців:
Кадровий центр Збройних Сил перевіряє поданий військовослужбовцем рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні.
Строк для проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до Кадрового центру Збройних Сил.
У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:
Будь-які інші підстави для відмови у переміщенні військовослужбовця заборонені.
За результатами перевірки Кадровий центр Збройних Сил в межах строку для проведення перевірки повідомляє військовослужбовцю засобами Порталу Армія+ про погодження або про відмову у погодженні рапорту із зазначенням підстав для відмови.
За відсутності підстав для відмови у переміщенні Кадровий центр Збройних Сил готує проект наказу на переміщення з доданими до нього документами і передає їх Головнокомандувачу Збройних Сил (для військовослужбовців офіцерського складу) або начальнику Генерального штабу Збройних Сил (для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу) на підписання.
Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.
У подальшому інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовця Кадровий центр Збройних Сил доводить до відома військовослужбовця засобами Порталу Армія+ протягом 24 годин після підписання наказу. Виконання наказу про переміщення військовослужбовця здійснюється в установленому порядку.
Технічним адміністратором Порталу Армія+ здійснюється випадкова вибірка (із застосуванням генератора випадкових чисел) 1% рішень щодо переміщення військовослужбовця, прийнятих відповідно до пунктів 8 і 10 цього Порядку, для перевірки.
Ці контрольні рішення, а також випадки несвоєчасного прийняття (або неприйняття) рішень про переміщення військовослужбовця перевіряються структурним підрозділом Міноборони, відповідальним за захист прав військовослужбовців, на відповідність застосованих Кадровим центром Збройних Сил підстав та строків, визначених цим Порядком для прийняття рішень, шляхом отримання та звіряння витягів з підтвердних документів та аналізу застосування положень цього Порядку.
У разі виявлення невідповідності підстав для прийняття рішень на переміщення військовослужбовця чи невідповідності у підтвердних документах, наданих Кадровим центром Збройних Сил, або несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, протягом 24 годин з дати надходження необґрунтованої відповіді або повідомлення про випадки несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень розміщує повідомлення про це на Порталі Армія+.
На Порталі Армія+ розміщуються такі відомості про перевірку протягом 24 годин з часу:
Протягом 24 годин з часу розміщення на Порталі Армія+ повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень Кадровий центр Збройних Сил забезпечує повторний розгляд рапорту військовослужбовця про переміщення та згідно з висновками перевірки і на підставі положень цього Порядку приймає рішення.
У разі виявлення необґрунтованої відповіді чи несвоєчасного прийняття (або неприйняття) відповідних рішень відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.
Автор: Наталя Мамченко
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