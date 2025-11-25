КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда закрыл производство по делу № 524/7691/23 по иску к районному ТЦК и СП об установлении факта нахождения на содержании.

Основанием для закрытия производства стало следующее.

Истец обратился в Автозаводский районный суд г. Кременчуга с иском об установлении факта пребывания на содержании. Ответчиком по делу был районный ТЦК и СП.

Решением Автозаводского районного суд г. Кременчуга от 27 февраля 2025 года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Полтавского апелляционного суда от 02 июня 2025 года решение Автозаводского районного суда г. Кременчуга от 27 февраля 2025 года оставлено без изменений.

Рассматривая дело, Верховный Суд напомнил, что юридическим лицом является организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке. Юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью, может быть истцом и ответчиком в суде (части первая, вторая статьи 80 ГК Украины).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом юридического лица, которое их создало, и действуют на основании утвержденного им положения или на ином основании, предусмотренном законодательством иностранного государства, в соответствии с которым создано юридическое лицо, обособленными подразделениями которого являются такие филиалы и представительства (третья статья 95 ГК Украины).

При выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда (часть четвертая статьи 263 ГПК Украины).

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в деле № 760/32455/19 уже обращала внимание, что филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами, не наделены гражданской процессуальной дееспособностью и не могут выступать стороной в гражданском процессе. Поэтому дела, в которых ответчиком выступает филиал или представительство, не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства в связи с отсутствием стороны в гражданском процессе, к которой предъявлен иск, а значит — невозможностью разрешения гражданского спора.

Также Верховный Суд отметил, что юридическое лицо, хотя оно и является искусственным образованием, невидимым, неощутимым на ощупь и существующим лишь в измерении правовой действительности, обладает универсальной правоспособностью.

Способность лично осуществлять гражданские процессуальные права и выполнять свои обязанности в суде (гражданская процессуальная дееспособность) имеют физические лица, достигшие совершеннолетия, а также юридические лица (часть первая статьи 47 ГПК Украины).

Одним из оснований закрытия производства по делу является то, что дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (пункт 1 части первой статьи 255 ГПК Украины).

КГС напомнил ключевое для этого дела постановление Большой Палаты Верховного Суда от 21 ноября 2018 года в деле № 757/43355/16-ц, в котором указано, что:

«предписания „заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства“ (пункт 1 части второй статьи 122 ГПК Украины в редакции, действовавшей на момент решения вопроса об открытии производства; пункт 1 части первой статьи 186 ГПК Украины в редакции, действующей с 15 декабря 2017 года), „заявление не надлежит рассматривать в порядке административного судопроизводства“ (пункт 1 части первой статьи 109 КАС Украины в редакции, действовавшей на момент решения вопроса об открытии производства), „иск не надлежит рассматривать по правилам административного судопроизводства“ (пункт 1 части первой статьи 170 КАС Украины в редакции, действующей с 15 декабря 2017 года) касаются как исков, которые не могут рассматриваться по правилам гражданского или административного судопроизводства соответственно, так и тех исков, которые вообще не могут рассматриваться судами».

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, г. Киев и Севастополя являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства. Районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются обособленными подразделениями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, г. Киев и Севастополя (пункт 7 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 года № 154).

Одновременно материалы дела не содержали доказательств, которые бы подтверждали право начальника районного ТЦК и СП действовать в порядке представительства или самопредставительства.

Ранее Кассационный суд уже указывал, что районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются обособленными подразделениями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а следовательно, не имеют статуса юридических лиц (постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда от 27 марта 2024 года в деле № 344/6751/22 (производство № 61-671св23).

Таким образом, кассационная инстанция пришла к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а значит — производство подлежит закрытию в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 255 ГПК Украины.

Автор: Тарас Лученко

