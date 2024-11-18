Украина масштабировала серийное производство ракет «Нептун», — Рустем Умеров

Рустем Умеров также отметил, что продолжается разработка ракет-дронов, в том числе и «Паляныци».

Фото: president.gov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стране удалось масштабировать серийное производство ракет «Нептун» и усовершенствовать их.

Он напомнил, что в 2022 году украинская ракета «Нептун» уничтожила флагман Черноморского флота РФ – крейсер «Москва», что стало историческим моментом.

По его словам, сейчас производство украинских ракет наращивается. В этом году было произведено первые 100 ракет.

«Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на больших расстояниях», - отметил министр.

Также Умеров добавил, что продолжается разработка ракет-дронов, в том числе и Паляныци, которая является успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. В этом направлении работа ведется с иностранными партнерами.

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