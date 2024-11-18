Україна масштабувала серійне виробництво ракет «Нептун», — Рустем Умєров

Рустем Умєров також зазначив, що продовжується розробка ракет-дронів, у тому числі і «Паляниці».

Фото: president.gov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країні вдалося масштабувати серійне виробництво ракет «Нептун» та їх удосконалили.

Він нагадав, що у 2022 році українська ракета «Нептун» знищила флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер «Москва», що стало історичним моментом.

За його словами, зараз виробництво українських ракет нарощується. Цього року було вироблено перші 100 ракет.

«Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях», - зазначив міністр.

Також Умєров додав, що продовжується розробка ракет-дронів, у тому числі і «Пяляниці», яка є успішним прикладом співпраці держави та приватного сектору. У цьому напрямку робота ведеться з іноземними партнерами.

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