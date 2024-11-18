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Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у Конституційному суді

20:58, 18 листопада 2024
Саломе Зурабішвілі переконана, що для виходу з політичної кризи необхідно призначити повторні парламентські вибори.
Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у Конституційному суді
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у 19 листопада подасть позов до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів через порушення процедури голосування. Про це вона сказала під час брифінгу.

Водночас президентка зауважила, що не вірить у справедливий вердикт, оскільки «жодна установа в цій країні більше не є незалежною».

«Це не тому, що я вірю в Конституційний суд, а тому, що хочу повною мірою випробувати раду тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути й в якому напрямку має рухатися ця країна», — цитує Зурабішвілі «Ехо Кавказу».

Вона переконана, що для виходу з політичної кризи необхідно призначити повторні парламентські вибори, попередньо змінивши виборчий кодекс і створивши нову Центральну виборчу комісію, а також спеціальний суд для розгляду виборчих спорів. На думку Зурабішвілі, все це має бути зроблено за підтримки та участі міжнародних партнерів.

Раніше ми писали, що у Грузії офіційно оголосили про перемогу партії «Грузинська мрія».

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